Silivri Belediyesi'ne operasyon: CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındı
Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyeye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.