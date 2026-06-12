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Silivri Belediyesi'ne operasyon: CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındı

Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Silivri Belediyesi'ne operasyon: CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındı
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyeye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Silivri Belediyesi'ne operasyon: CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındı - Resim : 1

Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi  yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.