Son dakika: Sındırgı'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, bir depremle daha sarsıldı.

Saat 10.10’da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü AFAD tarafından açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saat 10.10’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü.

Sarsıntının yerin 6.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi.