  3. Son dakika: Sındırgı'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Balıkesir Sındırgı'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, bir depremle daha sarsıldı.

Saat 10.10’da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü AFAD tarafından açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saat 10.10’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü.

Sarsıntının yerin 6.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi.

Gündem
Deprem Haberleri

