Son dakika... Sivas'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.33'te Merkez'de olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sivas Valisi açıklama yaptı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sivas Karayün köyü olan 4,1 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başladı. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Allah her türlü afetlerden ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı. Deprem nedeniyle kentte kısa süreli panik yaşandı.