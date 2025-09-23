  1. Ekonomim
  'Soğuk Savaş'ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı
'Soğuk Savaş'ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı

Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

'Soğuk Savaş'ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında dün akşam gözaltı kararı verildi.

İki isim de gözaltına alındı

Son olarak, Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

