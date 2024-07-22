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Sokak hayvanları teklifinden ötenazi terimi çıkarıldı

Sokak hayvanları düzenlemesinde 'ötanazi' terimi yasa teklifinden çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Sokak hayvanları teklifinden ötenazi terimi çıkarıldı
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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürüyor.  

Görüşmeleri devam eden sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinde sıcak bir gelişme yaşandı ve 'ötanazi' terimi yasa teklifinden çıkarıldı.

Sokak hayvanlarının sahiplenilmemesi halinde uyutulmalarını öngören yasa teklifinden “Ötenazi” kelimesi çıkarıldı.

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