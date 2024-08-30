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SON DAKİKA: Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba K. tahliye edildi

Son dakika haberi... Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklu bulunan Dilruba K. tahliye edildi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba K. tahliye edildi
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Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba K. dün gece saat 21.00 sıralarında tahliye edildi.

Instagram'ın erişime engellendiği günlerde Dilruba K., İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Dilruba K., Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Dilruba'nın avukatı Hüseyin Yıldız, jet hızında iddianamenin açıldığını söylemişti.

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