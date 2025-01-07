SON DAKİKA... Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Son dakika haberi... Hakkında yasa dışı bahis yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı.
“Yasadışı bahis” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Kerimcan Durmaz, telefonunun dün gece sinyal verdiği adreste gözaltına alındı.
Soruşturma başlatılmıştı
Şarkıcı Serdar Ortaç, şovmen Mehmet Ali Erbil ve fenomenlerin yasadışı bahisten yargılamaları devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, milyonlarca takipçisi olan DJ ve fenomen Kerimcan Durmaz’a soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Durmaz hakkında gözaltı kararı verildi.
Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi.