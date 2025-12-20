Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten dolayı tutuklandı.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Övüç'ün sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.