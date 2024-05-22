SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

İtalyan polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi. Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberlerde 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.