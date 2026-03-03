Tutuklanan Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, hakkında tutuklama kararı verilen Tanju Özcan'ı Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkında "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 47'inci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.