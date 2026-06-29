Son dakika Tanju Özcan hakkında tahliye kararı, tutukluluğu devam edecek
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a "nitelikli cinsel saldırı" davasında tahliye kararı verildi. Tanju Özcan, diğer dosyalardan tutukluluğu devam ettiği için cezaevinden çıkamayacağı belirtildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" soruşturmasında avukatlarının söz konusu dosya kapsamında yapılan tutukluluğa itiraz başvurusu mahkeme tarafından değerlendirildi.
İtirazı değerlendiren mahkeme, Tanju Özcan'ın bu dosyadan tahliyesine karar verdi.
Cinsel saldırı soruşturması
Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında Şubat 2026'da sonunda gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.
Süregelen ikinci dava
Tanju Özcan hakkında cinsel istismar dosyası dışında "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" dosyaları nedeniyle cezaevindeki tutukluluğu sürüyor.