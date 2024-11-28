SON DAKİKA... MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama: Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı

Milli Savunma Bakanlığı’nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı.

Toplantıda, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalar ve kılıçlı yeminle gündeme gelen teğmenlerin disiplin süreçlerine ilişkin bakanlık kaynaklarından açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin kuzeyinde Esad güçleri ile muhalif gruplar arasındaki çatışmalara ilişkin, “Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz.” açıklamasını yaptı.

Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Pençe-Kilit operasyonu

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Türkiye’nin Irak sınırının tamamında emniyetin tesis edildiğini bildirdi.

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir” açıklamasını yapan bakanlık kaynaklarıi bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlar ve hava harekatlarında bin 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenlerle ilgili son durum

Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler ve diğer personelle ilgili sürecin nasıl işleyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK’nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır.

F-16 BLOCK 70 / EUROFIGHTER / F-35 tedarikleri

Bakanlık kaynakları, F-16 BLOCK 70 / EUROFIGHTER / F-35 tedariklerine ilişkin soruyu da yanıtladı.

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, 40 adet F-16 Blok 70 ve özellikli mühimmatın tedariki kapsamında 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesi yapılarak sözleşme yürürlüğe girmiş, teknik görüşmeler devam etmekte, 40 adet Eurofighter tedarikine yönelik ise teknik görüşmeler olumlu devam etmektedir.

Muhataplarımıza 40 adet F-35 talebimiz resmi olarak iletilmiştir. F-35 konusunda da daha önce yaptığımız bir ödeme ve hangara alınan 6 adet uçak var. Ancak ilk defa bir NATO üyesi ülkeye (CAATSA) yaptırım uygulanarak teslimat gerçekleştirilmemiştir. Biz en başından beri bu yaptırımın yanlış olduğunu söylüyoruz.

Beklentimiz, müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alınması, örtülü/örtüsüz tüm yaptırımların kaldırılmasıdır.”

“Rum yönetiminin NATO’ya üyelik başvurusu kabul edilemez”

Bakanlık kaynakları, ABD Başkanı Biden ile görüşen GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in NATO üyeliği için girişimlerine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

“Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak, ittifakın genişleme kararlarının oybirliği ile alındığını hatırlatır ve bu süreçlerin herhangi bir ülkenin ulusal güvenlik endişelerini dikkate alarak yürütülmesi gerektiğini savunur. Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir. Bu girişim, Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacak ve çözüme yönelik müzakere süreçlerini olumsuz etkileyecektir.”