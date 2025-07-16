Tekirdağ'daki yangın geniş alana yayıldı, Çanakkale'ye sıçradı, karayolu ulaşıma kapandı

Türkiye haftalardır orman yangınlarıyla boğuşuyor, 15 Temmuz'da birçok ilde çıkan yangınlar gece boyu sürdü. Günün ilk ışıklarıyla alevlerle mücadele yeniden başladı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını geniş bir alana yayıldı, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı, yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Tekirdağ'da çıkan yangın Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine de sıçradı. Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde de yangın çıktı, her iki yangın da kontrol altına alındı.

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangını da bugün kontrol altına alındı. Konya'daki yangınla ilgili olarak, bölgede hayvan otlatan 15 yaşındaki bir çoban gözaltına alındı.

İşte dakika dakika yangınlarda son durum...

14:20 Çanakkale-Malkara Otoyolu trafiğe kapatıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Malkara Otoyolu ulaşıma kapatıldı.

Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.

Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok."

Ekipler, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangına karadan yoğun müdahale ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına başladı.

Otoyol ulaşıma kapatıldı

Alevlerin yaklaştığı Çanakkale-Malkara Otoyolu, bölgede oluşan yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin yoğun müdahaleyi sürdürdüğü bölgede, otoyolun Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine izin verilmiyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir" ifadesini kullandı.

12:05 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla 2 helikopter, yangını söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, valilikçe tedbir amaçlı Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tahliye edilirken, riskin sona ermesinin ardından köy sakinleri evlerine geri döndü.

Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santralle tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dronla görüntülendi. Kayıtlarda köyün çevresinde alevlerden etkilenen ormanlık ve makilik alanlar ile yerleşim yerleri görülüyor.

Çok sayıda hayvan telef olmuştu

Dün başlayan yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilenmiş, çok sayıda hayvan yangında telef olmuştu.

Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerlemiş, tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlarda da hasar oluşmuştu.

11:10 Şarköy'deki orman yangını 22. saatine girdi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 22 saattir devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.

Şarköy'e bağlı kırsal alanda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yüzlerce personel yoğun çaba harcıyor.

İlçedeki 2 köy tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın dronla havadan görüntülenirken, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor.

Şehirdeki neredeyse tüm kamu kurumlarındaki personelin seferber olduğu yangında, yerleşim alanlarını korumak için karadan ve havadan yoğun müdahale devam ediyor.

10:40 Konya’daki orman yangını kontrol altında

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, X hesabından yaptığı açıklamada, "Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; orman yangınlarına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda azami hassasiyet gösterilmesini önemle rica ediyorum" dedi.



14 Temmuz'da ilçeye bağlı Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkmış, hava ve karadan müdahale başlatılmıştı.

10:05 Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Seyitoba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Yangın, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangın bölgesinde çalışmaları sürüyor.

Saruhanlı ilçesinde dün Apak ve Seyitoba mahallelerinde iki ayrı orman yangını çıkmış, Apak Mahallesindeki yangın daha sonra kontrol altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, Apak Mahallesi'ndeki yangına, ormanlık alanda kaynak yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S'yi gözaltına almıştı.

09:45 Tekirdağ'daki yangına bir kuş mu neden oldu?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 21. saat geride bırakıldı.

Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele devam ediyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey helikopter ile bölgede inceleme yaptı.

Yangına bir kuşun neden olduğu iddiası araştırılıyor

İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçmişti.

Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Vali Recep Soytürk, yangının elektrik teline kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını belirtmişti.

07:57 Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çamyurdu köyünde çıkan yangın samanlık ve evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen bazı kişilerin tedavisi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Köylülerin itfaiyenin deposuna takviye amacıyla kovalarla su taşıdığı yangına, kepçelerle de ekipler müdahale etti.

Yangında 10 samanlık ve 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yandı, 1 inek telef oldu. Ayrıca traktör, römork, pat pat diye tabir edilen tarım aracı da yandı.

Mudurnu Kaymakam Vekili Talha Battal da yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, gece saatlerinde yangını haber alır almaz olay yerine geldiğini, beldeye uzak olduğu için köye önce Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin ulaştığını ve ilk müdahaleyi onların yaptığını söyledi.

Çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekiplerinin destek verdiğini dile getiren Çevik, "Yangını çok şükür kontrol altına aldık. Can kaybımız yok. Tüm köylülerimize geçmiş olsun diyorum. Biz buna şükrediyoruz. Çünkü betonarme samanlık var, yangın onu geçmiş olsaydı köy tamamen yanacaktı. Zaten evler ahşap ve yan yana. Duyarlı vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle traktörlerle, tankerlerle müdahale etti. Vatandaşlarımız çok özverili bir şekilde çalıştı, bu yangını önledik. Yangın şu an kontrol altına alındı. İnşallah bitti sayılır, soğutma çalışmaları sürüyor, orman ekibimiz burada. Halktan da destek alıyoruz. Destek olan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Komple yandı, hiçbir şey kalmadı"

2 katlı evi, ahırı ve traktörü yanan Seyfettin Aldemir de eşinin haber vermesiyle durumdan haberdar olduğunu belirterek, "Ben uyuyordum, hanım yangın var dedi, ben de yataktan fırladım. 100 kadar küçükbaş hayvanımız vardı, onları kurtardık, 6 da büyükbaş hayvanımız vardı, 1 tanesini kurtaramadık. Komple yandı, hiçbir şey kalmadı." dedi.

Necmiye Aldemir ise "Yangını görünce eşimi çağırdım. 'Yukarıda ateş var, yangın var.' dedim. Buralar yanınca içerden bir şey alamadık, kolum da yandı. Hiçbir şey kalmadı" ifadesini kullandı.

İtfaiye ve orman bölge ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

07:42 Tekirdağ'da çıkan ve Çanakkale'ye sıçrayan yangına müdahale başladı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.

Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok."

Havadan müdahale başladı

Ekipler, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangına karadan yoğun müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına başladı.

07:27 Tekirdağ'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla 21 hava aracıyla müdahale yeniden başladı.

İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 18'inci saat geride kaldı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.

Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele sürüyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Vali Soytürk, yangının elektrik teline bir kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını ifade etmişti.

05:24 Tekirdağ'da çıkan orman yangını geniş alana yayıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor.

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

60 arazözle 350 personelin müdahale ettiği yangın, Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde hızını arttırdı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de mahallede güvenlik önlemi alarak, yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Ekipler tedbir amaçlı boşaltılan evleri tek tek kontrol etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Kızılcaterzi Mahallesi'ne gelerek bölgedeki çalışmaları inceledi.

Dün, Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali Mahalleleri de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bu bölgedeki bazı evler de yangında zarar görmüştü.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bölgeye gelerek Vali Soytürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

21 hava aracı yangına müdahale edecek

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kızılcaterzi Mahallesi'nde gazetecilere, yangının meydana geldiği alanda incelemede bulunduğunu söyledi.

Soytürk, dün bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini hatırlatarak, rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü belirtti.

Yangında can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Soytürk, şöyle devam etti:

"Sahada görüldüğü gibi yer yer devam eden yangınlar var. Çevre illerden ekstra dozerler aldık. Edirne, İstanbul, Kırklareli, çevre il ve ilçelerden ekstra dozerler geliyor. Yangını çevirmeye çalışıyoruz. En önemlisi saat 06.00 gibi birkaç saat sonra toplamda 21 hava aracı bölgemizde olacak. Planlandı, az önce orman genel müdürümüzle konuştuk. 21 hava aracı önemli. Yaklaşık 104 aracımız var. Ekstra araçlar geliyor. Bir kaza bela olmazsa, yangını kontrol altına almayı ve soğutma çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz."

Bir gazetecinin "Yangının çıkış sebebi nedir?" sorusuna Soytürk, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte Şenköy'ün kuzeyinde iki gün önce bir kuş tele çarpmış ve aşağıda yangın oluşturduğuyla ilgili teyide muhtaç bilgi var. Onu araştırıyoruz ve netleştireceğiz" yanıtını verdi.

Yangının askeri bölgeye sıçradığı iddialarını yanıtlayan Soytürk, yangının Tekirdağ sınırında herhangi bir askeri bölgeye sirayet etmediğini kaydetti.

Soytürk, söz konusu askeri bölgenin Çanakkale sınırlarında olduğunu sözlerine ekledi.

"Sabah saatlerinde hava araçlarıyla mücadele devam edecek"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de yangının 14 saattir devam ettiğini bildirdi.

Ekiplerin fedakarca çalıştığını ifade eden Yüceer, "Yeni ekipler de gelmeye devam ediyor. Müdahale konusunda eksik yok ama yangın devam ediyor. Sabah saatlerinde hava araçlarıyla mücadele devam edecek. Çok şükür can mal kaybı yaşamadık. Ormanlarımızın yanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. En ufak bir kıvılcım büyük olaylara neden oluyor. Ekiplerin mücadelesi devam ediyor." şeklinde konuştu.

04:45 Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, Çamyurdu köyünde çıkan yangın samanlık ve evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangında bazı ev ve samanlıkların yanı sıra bir traktör yandı.

Dumandan etkilenen bazı kişilerin tedavisi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yangında bazı hayvanların da telef olduğu öğrenildi.

Köylülerin itfaiyenin deposuna takviye amacıyla kovalarla su taşıdığı yangına, kepçelerle de ekiplerin müdahalesi sürüyor.

02:30 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın,kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, etkisini kısmen azaltmakla birlikte yangının devam ettiğini söyledi.

Toraman, yangın nedeniyle 3 köydeki yaklaşık 240 kişinin tedbiren tahliye edildiğini hatırlatarak, "Risk ortadan kalkınca tekrar köylerine geri döndüler. Yalnızca Çamköy'ündeki 60 civarı kişi sonradan tahliye edildi" dedi.

Halen 42 arazöz, 6 dozer, 15 itfaiye ve yaklaşık 300 kişilik bir ekiple yangına müdahale edildiğini aktaran Toraman, şöyle devam etti:

"Gün içinde rüzgar çok şiddetliydi. Yaklaşık 60 kilometreyi bulan bir rüzgar vardı. Etkisini azaltmakla birlikte halen rüzgar etkili. Dolayısıyla bu da yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Havanın kararmasıyla beraber hava araçlarımız maalesef uçamıyorlar. Sabah günün aydınlanmasıyla saat 06.00'da, 4 uçağımız ve 2 helikopterimiz Ayvacık bölgesindeki yangına müdahale için hazır bekliyor. Şu an için yerleşim yerine ilave bir tehdit söz konusu değil. Tedbiren Çamköy'ü tahliye etmiştik. Yangın henüz oraya sirayet etmedi. Bunun dışında hem Gelibolu tarafında, hem de Ayvacık tarafında şu an için tahliyeyi gerektiren bir durum yok. Takip ediyoruz."

Tuzla köyündeki jeotermal santraline ilişkin olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Toraman, santrale gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti.

Yangın nedeniyle ölen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğunu ifade eden Toraman, hem binalara hem de hayvan kayıplarına yönelik tespit çalışmalarına yarın sabah itibarıyla başlanacağını kaydetti.

01:55 Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Şenköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.

Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Karadan müdahalemiz devam ediyor. Gün ağarmasıyla beraber saat 06.00 sularında, 9 uçak ve 9 helikopterle Orman Genel Müdürlüğü planlamasını yaptı, müdahale edilecek. Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok. Gün doğunca hava araçları devreye girince, yangın hissedilir şekilde kontrol altına alınmış olacak."