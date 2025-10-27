Son dakika! Tekrarlanan Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi sonuçlandı

AK Parti'nin yaptığı itiraz üzerine iptal edilen Bayrampaşa Belediye başkanvekili seçiminde bu kez kazanan taraf AK Parti oldu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından mahkeme kararı ile ikinci kez yapılan başkanvekili seçimininde bu kez AK Parti'nin adayı İbrahim Akın kazındı.

Saat 18.00’de başlayan seçim, yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Belediye meclisinde AK Parti Grubu’nun adayı İbrahim Akın ile CHP Grubu’nun adayı Recep Öztürk yarıştı.

Seçim 1. tur CHP 18 AK Parti 19

1. tur oylaması sonucunda CHP'nin adayı 18, AK Parti'nin adayı 19 oy aldı.

Bu turda AK Parti aayı İbrahim Akın'ın ismi bir kez daha yanlış yazıldı. Bu nedenle iki oy geçersiz sayıldı. Ardından alınan kararla AK Partili üyenin geçersiz 2 oyu geçerli sayıldı ve CHP 18, AK Parti 19 oldu.

Seçim 2. tur CHP 18 AK Parti 18

İkinci turda da Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın'ın adının net yazılmadığı belirlendi. Bu nedenle AK Parti'nin bir oyu yine geçersiz sayıldı.

İkinci turun sonucuna göre, CHP-AK Parti 18'er oy alarak eşit çıktı. 1 oy geçersiz sayıldı.

Seçim 3. tur: AK Parti 19 CHP 18

Üçüncü tur sonucunda ise geçersiz oy çıkmazken AK Parti adayı 19 oy aldı; CHP adayı ise 18 oyda kaldı. Eşitlik nedeni ile seçim dördüncü tura kaldı.

Seçim 4. tur: AK Parti 19- CHP 18

Dördüncü tur seçiminde de tüm oylar geçerli sayıldı. Bu turda da AK Parti adayı 19, CHP adayı 18 oy aldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alınmıştı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.