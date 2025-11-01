  1. Ekonomim
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresinde asılı halde ölü bulundu. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi.

Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili Tekirdağ Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

