Son dakika... THY 27 seferini iptal etti!
Türk Hava Yolları, Almanya ile Yunanistan’daki grevler nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek olan yer personelleri grevi nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklama da şöyle denildi;
“Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek olan yer personelleri grevi nedeniyle 27 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
27 Şubat tarihli iptaller
TK 1629 İstanbul-Münih
TK 1630 Münih-İstanbul
TK 1633 İstanbul-Münih
TK 1634 Münih-İstanbul
TK 1635 İstanbul-Münih
TK 1636 Münih-İstanbul
TK 1637 İstanbul-Münih
TK 1638 Münih-İstanbul
28 Şubat tarihli iptaller
TK 1629 İstanbul-Münih
TK 1630 Münih-İstanbul
TK 1633 İstanbul-Münih
TK 1634 Münih-İstanbul
TK 1635 İstanbul-Münih
TK 1636 Münih-İstanbul
TK 1638 Münih-İstanbul
Yunanistan'da gerçekleşecek olan genel grev nedeniyle 28 Şubat Cuma tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
TK 1841 İstanbul-Atina
TK 1842 Atina-İstanbul
TK 1843 İstanbul-Atina
TK 1844 Atina-İstanbul
Tk 1847 İstanbul-Atina
TK 1848 Atina-İstanbul
TK 1849 İstanbul-Atina
TK 1850 Atina-İstanbul
TK 1881 İstanbul-Selanik
TK 1882 Selanik-İstanbul
TK 1893 İstanbul-Selanik
TK 1894 Selanik-İstanbul"