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Son dakika... THY 27 seferini iptal etti!

Türk Hava Yolları, Almanya ile Yunanistan’daki grevler nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti

Haber Merkezi
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Son dakika... THY 27 seferini iptal etti!
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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek olan yer personelleri grevi nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklama da şöyle denildi;

“Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek olan yer personelleri grevi nedeniyle 27 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

27 Şubat tarihli iptaller

TK 1629 İstanbul-Münih
TK 1630 Münih-İstanbul
TK 1633 İstanbul-Münih
TK 1634 Münih-İstanbul
TK 1635 İstanbul-Münih
TK 1636 Münih-İstanbul
TK 1637 İstanbul-Münih
TK 1638 Münih-İstanbul

28 Şubat tarihli iptaller

TK 1629 İstanbul-Münih
TK 1630 Münih-İstanbul
TK 1633 İstanbul-Münih
TK 1634 Münih-İstanbul
TK 1635 İstanbul-Münih
TK 1636 Münih-İstanbul
TK 1638 Münih-İstanbul

Yunanistan'da gerçekleşecek olan genel grev nedeniyle 28 Şubat Cuma tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

TK 1841 İstanbul-Atina
TK 1842 Atina-İstanbul
TK 1843 İstanbul-Atina
TK 1844 Atina-İstanbul
Tk 1847 İstanbul-Atina
TK 1848 Atina-İstanbul
TK 1849 İstanbul-Atina
TK 1850 Atina-İstanbul
TK 1881 İstanbul-Selanik
TK 1882 Selanik-İstanbul
TK 1893 İstanbul-Selanik
TK 1894 Selanik-İstanbul"

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