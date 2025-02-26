Son dakika... THY 27 seferini iptal etti!

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek olan yer personelleri grevi nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklama da şöyle denildi;

“Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek olan yer personelleri grevi nedeniyle 27 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.



27 Şubat tarihli iptaller

TK 1629 İstanbul-Münih

TK 1630 Münih-İstanbul

TK 1633 İstanbul-Münih

TK 1634 Münih-İstanbul

TK 1635 İstanbul-Münih

TK 1636 Münih-İstanbul

TK 1637 İstanbul-Münih

TK 1638 Münih-İstanbul

28 Şubat tarihli iptaller

TK 1629 İstanbul-Münih

TK 1630 Münih-İstanbul

TK 1633 İstanbul-Münih

TK 1634 Münih-İstanbul

TK 1635 İstanbul-Münih

TK 1636 Münih-İstanbul

TK 1638 Münih-İstanbul

Yunanistan'da gerçekleşecek olan genel grev nedeniyle 28 Şubat Cuma tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.



TK 1841 İstanbul-Atina

TK 1842 Atina-İstanbul

TK 1843 İstanbul-Atina

TK 1844 Atina-İstanbul

Tk 1847 İstanbul-Atina

TK 1848 Atina-İstanbul

TK 1849 İstanbul-Atina

TK 1850 Atina-İstanbul

TK 1881 İstanbul-Selanik

TK 1882 Selanik-İstanbul

TK 1893 İstanbul-Selanik

TK 1894 Selanik-İstanbul"