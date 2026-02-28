THY, Ortadoğu'da 10 ülkeye uçuşlarını iptal etti

ABD ve İsrail’in İran’a saldırması, İran'ın da misilleme yapması sonrası bölgedeki gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Ortadoğu uçuşlarını iptal etti.

THY’den Ortadoğu iptallerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir.

Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."

Öte yandan yolcular THY uçuşlarına ilişkin güncel bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresi bağlantısından ulaşabiliyor.