SON DAKİKA: THY uçağı Tiran’a acil iniş yaptı

ekonomim.com'un edindiği bilgiye göre THY’nin Fransa’nın Lyon kentinden kalkış yapan TK-1808 sefer sayılı TC-JHK kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçaktaki yolculardan biri havada uygunsuz davranışlarda bulunarak taşkınlık yaptı.

Kabin memurlarının tüm ikazlarına rağmen taşkınlık yapmaya devam eden yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye atması üzerine uçağın pilotu Tiran Havalimanı Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş izni istedi.

Uçağın inişi sonrası taşkınlık yapan yolcu uçaktan indirilirken uçak İstanbul’a gelmek üzere tekrar havalanacak.