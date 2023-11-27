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Son dakika... TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açan kadın gözaltına alındı

Video paylaşım uygulaması TikTok'ta para kazanmak için gömleğinin düğmelerini açan G.D. (35) “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Son dakika... TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açan kadın gözaltına alındı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüpheli G.D.’yi Kartal'daki evine baskın yaparak gözaltına aldı.

TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açarak 1 saat içerisinde 100 bin lira kazandığı öne sürülen G.D, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.