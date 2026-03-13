Son dakika: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Samsun, Amasya ve Sivas'da da hissedilen Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak kaydedildi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, deprem sonrası yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığına dikkat çekerek, "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Ayrıntılar geliyor...