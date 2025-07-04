Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 119 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 119 zanlıdan 1'i savcılıktan serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklandı, 58 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunç Soyer emniyet ifadesinde ne dedi?

Soyer’e, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde uygulanan kooperatif modeline ilişkin sorular soruldu.

Soyer, Karşıyaka İlçesi Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 3 Etap, Karşıyaka İlçesi Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 4 Etap, Gaziemir İlçesi Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1. Etap, Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 3 Etap ve Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 4 Etap projelerinin tamamının kendi belediye başkanlığı dönemine ait projeler olduğunu ifade etti.

Tunç Soyer, modelde amacın müteahhitlerin karını minimize edip vatandaşa düşük maliyetle konut sağlamak olduğunu söyledi.

Soyer, ifadesinde konuya ilişkin, “Bu durumda vatandaşın daha düşük bedeller ile inşaat yapabilmesi için Kooperatifleşmeleri çözümünü ürettik. Bu durum kısaca vatandaşın kat malikliğinden feragat ederek arsa hissedarı olması sonucu doğurmuştur ve bu durumda Belediye Şirketi olan İzBeton A.Ş.’nin tek tek kat malikleri ile yapamayacağı müteahhitlik hizmetleri anlaşmasını kooperatifle yapılabilmesi imkanını yaratmıştır. Yani bu durum İzBeton A.Ş.’nin yüzde 1 gibi KDV oranından dolayı çok düşük bedelle vatandaşa çok düşük ücretlerde müteahhitlik hizmeti vermesinin önünü açmıştır” dedi.

“Yaratıcı örnek bir çözüm”

İZBETON A.Ş.’nin kentsel dönüşüm projeleri için ihalelere girmesi kararının belediye meclisinde “oybirliğiyle” alındığını belirten Soyer, modelin hukuka uygun olduğunu kaydetti, “İZBETON A.Ş.’ nin ihalelere katılması kararı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden de oybirliği ile karar alınarak geçmiştir. İZBETON A.Ş.’ nin katıldığı ihalelerden Örnekköy 3. Etap İzBeton A.Ş. üzerinde kalırken, Ege Mahallesindeki ihale İZBETON A.Ş. girmiş olmasına rağmen bir başka özel şirkete kalmıştır. Böylece belediye şirketinin kentsel dönüşüm ihalelerine girmesi şehirde bu ihalelere girmek konusunda nazlanan müteahhitleri harekete geçirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile alınan karar sonrası bahse konu yapı ve inşaat işleri İZBETON A.Ş.’ye sözleşme ile verilmiştir… Özetle kentsel dönüşümde kooperatifçilik modeli son derece sağlam hukuki temeller üzerine oturan, müteahhit kar yapını ortadan kaldıran ve çok sayıda kentsel dönüşüm projesini hayata muktedir ve yaratıcı örnek bir çözümdür” dedi.

“Taşeron firma ve yetkililerini tanımıyorum”

Soyer, ifadesinde kooperatiflerin alt yüklenici konumunda bulunan 23 adet taşeron firma ve yetkilileriyle olan ilişkisine yönelik soruya ise, “Bana sormuş olduğunuz kooperatiflerin alt yüklenici konumunda bulunan 23 adet taşeron firma ve yetkililerini tanımıyorum ve bu şahıs ile yetkilileri ile aramda herhangi bir ticari faaliyet de söz konusu değildir” şeklinde yanıt verdi.

“Sözleşmeler Heval Savaş Kaya tarafından yapıldı”

Soyer’in ifadesinde İZBETON A.Ş.’nin kooperatiflere ve onların taşeronlarına iş devretmesinde şahsen bir rolü olmadığını belirterek, “Sonrasında ise İZBETON A.Ş. tarafından kooperatiflere işin verilmesi hakkında benim dahil olmadığım bir konudur. Bu işlemleri İZBETON A.Ş. adına Genel Müdür olan Heval Savaş Kaya tarafından sözleşmeler dahilinde yapılmıştır” dedi.

Soyer’in ifadesinde ayrıca, İZBETON A.Ş. tarafından kooperatiflere veya başkaca şirketlere sözleşme karşılığı verilecek işlemlere dahil olmadığını, bu işlemleri İZBETON A.Ş. yönetim kurulundan aldığı yetki dahilinde eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın yaptığını söylediği iddia edildi.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.