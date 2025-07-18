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Tunç Soyer ve 64 şüpheli için 45 yıla kadar hapis istendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 şüpheli hakkında 3 yıl ile 45 yıl arasında hapis cezası istendi.

Haber Merkezi
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Tunç Soyer ve 64 şüpheli için 45 yıla kadar hapis istendi
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Son dakika... İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 şüpheli hakkında "Nitelikli donlandırıcılık ve bu suçlara teşebbüs etmek" suçlarından 3 yıl ile 45 yıl arasında hapis cezası istendi.

İddianame hazırlandı

İzmir'de İZBETON'a yönelik operasyonun ardından 'kooperatiflerdeki usulsüzlüklere' yönelik soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İddianamede; Örnekköy 3'üncü etap, Örnekköy 4’üncü Etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1'inci Etap, Karabağlar 3’üncü Etap ve Karabağlar 4’üncü Etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde bildirilen suç duyuruları sonucunda 449 mağdur, 7 şikayetçi, Maliye ve Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON A.Ş.'nin suçtan zarar gören olarak tespit edildiğine yer verildi.

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil olmak üzere 11'i tutuklu 65 sanığın iştirak halinde ve zincirleme şekilde; nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirtildi. Sanıkların, kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları kaydedildi. Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil olmak üzere 11'i tutuklu 65 sanığın iştirak halinde ve zincirleme şekilde; nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirtildi. Sanıkların, kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları kaydedildi. Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

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