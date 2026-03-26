Son dakika... Karadeniz'de Türk tankerine saldırı! Bakan Uraloğlu: İnsansız deniz aracı ile yapıldığını değerlendiriyoruz (Video)

Pergamon Denizcilik isimli Türk şirketine ait 'Altura' isimli ham petrol tanker, Rusya'nın Novorossiysk kentinden hareket ettikten sonra saat 00.30 sıralarında saldırıya uğradığı öğrenildi.

140 bin ton ham petrol taşıdığı öğrenilen tankerden yapılan yardım çağrısında İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile saldırıya uğradıkları bildirildi.

Telsiz konuşmalarında geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin su aldığı belirtildi. Telsiz kayıtlarında ayrıca mürettebattan kimsenin yaralanmadığı, su aldığı ve acil yardım beklediği duyuldu.

Altura'ya en yakın gemi olan Erdek gemisi çağrıya cevap verirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin bölgede güvenlik ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü, geminin durumu ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz

Bir televizyon programında patlamaya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun dron saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı. Türk işletenli, sahibini bilmiyoruz. Mürettebatın tamamı Türk 27 personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok" dedi.