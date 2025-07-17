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Türk vatandaşı 3 milyon dolar değerinde uranyum alırken yakalandı

Gürcistan'da bomba yapımında kullanılabilecek 3 milyon dolar değerinde uranyum satın almaya çalışan Türk vatandaşı yakalandı.

Haber Merkezi
Reuters
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Türk vatandaşı 3 milyon dolar değerinde uranyum alırken yakalandı
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Gürcistan bomba yapımında kullanılabilecek 3 milyon dolar değerinde uranyumu satın almaya çalışan bir Türk vatandaşını ve satmaya çalışan bir Gürcistan vatandaşını gözaltına aldığını açıkladı.

Batum'da operasyon düzenlendi

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, eğer hüküm giyerlerse 10 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilebilirler.

Yasadışı radyoaktif uranyum depolamışlar

Gürcistan başsavcısının yaptığı açıklamaya göre, "Gürcistan vatandaşı bir kişi, yasa dışı bir şekilde radyoaktif uranyum maddesini satın alıp depoladı ve nükleer maddeyi 3 milyon dolar karşılığında Türk vatandaşına satmaya çalıştı." Şüphelilerin adları açıklanmadı.

Son alıcısının kim olduğu belli değil

Uranyumun nereden temin edildiği veya muhtemel son alıcısının kim olduğuna dair bir detay verilmedi.

Uranyumun zenginlik düzeyi belli değil

Suçları sabit görülürse her biri 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yetkililer, bu operasyonun "kitlesel can kayıplarına yol açabilecek transnasyonal bir suçu" önlediğini vurguladı. Devlet Güvenlik Servisi, yayınladığı videoda ajanların bir aracı radyasyon tarayıcısıyla kontrol ettiğini ve beyaz toz içeren küçük bir şişeyi incelediğini gösterdi. Uranyumun zenginlik düzeyi, kaynağı ya da nihai hedefi hakkında bilgi verilmedi. Olayla ilgili henüz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (IAEA) açıklama gelmedi.

Gürcistan nükleer madde kaçakçılığında önde geliyor

Gürcistan, 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana nükleer madde kaçakçılığına karşı birçok operasyon gerçekleştirdi. 2019’da Gürcistan 2,8 milyon dolar değerinde uranyum-238 yakaladı. 2016’da 12 kişi 203 milyon dolarlık uranyum ticareti girişiminden dolayı tutuklandı. Cesium-137 gibi diğer radyoaktif maddelerle ilgili girişimler de geçmişte yaşandı.

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