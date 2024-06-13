SON DAKİKA: Türkiye beşik gibi: Çanakkale ve Elazığ'da deprem oldu
Son dakika haberi... Bugün Elazığ ve Çanakkale sallandı. Elazığ'da 3.6; Çanakkale'de ise 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 11.18'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-06-13
Saat:11:27:13 TSİ
Enlem:40.35917 N
Boylam:27.09306 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/YHustvjpyn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bir deprem de Çanakkale'de oldu
Saat 11.27'de de bu kez Çanakkale sallandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-06-13
Saat:11:27:13 TSİ
Enlem:40.35917 N
Boylam:27.09306 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/YHustvjpyn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi