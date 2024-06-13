SON DAKİKA: Türkiye beşik gibi: Çanakkale ve Elazığ'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 11.18'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Bir deprem de Çanakkale'de oldu

Saat 11.27'de de bu kez Çanakkale sallandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.