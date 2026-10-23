Türkiye Sigorta eski Genel Müdürü Taha Çakmak fon soruşturmasında yeniden gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Çakmak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çakmak'a yöneltilen iddialar arasında Türkiye Sigorta'ya ait mevduatların Tera grubu fonlarına aktarılması ve bu işlemler üzerinden menfaat sağlanması da bulunuyor.

Çakmak'a yöneltilen iddialar neler?

Soruşturma kapsamında Çakmak'a yöneltilen suçlamalar arasında Türkiye Sigorta'ya ait mevduatlardan yüksek tutarlı para girişleriyle Tera fonlarına kaynak aktarılması ve bu işlemler üzerinden kazanç elde edilmesi iddiası yer alıyor.

Diğer iddialar ise şöyle sıralanıyor:

* Fona aktarılan mevduatlar karşılığında Tera grubuna ait hisselerde şahsi alım işlemleri yapmak.

* Tera grubunun G….ürk isimli hisseye yatırım yapması için yöneticisi olduğu kurumun mevduatlarını aktarma sözü vermek ve bu konuda şart öne sürmek.

* G….ürk hissesi ile Tera grubuna ait hisseler üzerinden menfaat sağlamak.

* Soruşturma kapsamında 21 Ekim 2026'da alınan ifadelerde dile getirilen, Türkiye Sigorta'nın fona yatırımı karşılığında Tera grubundan elden 1 milyon dolar aldığı iddiası.

Söz konusu hususlar soruşturma kapsamında yöneltilen iddialar olup, yargı sürecinde değerlendirilecek.

Geçen hafta görevinden istifa etmişti

Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevlerinden istifa etmişti.

Türkiye Sigorta AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Çakmak'ın istifasının 15 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştiği belirtilmişti. Açıklamada, genel müdürlük görevine henüz yeni bir atama yapılmadığı, gelişme olması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edilmişti.

Taha Çakmak kimdir?

1981 yılında Elazığ'da doğan Taha Çakmak, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.

Kariyerine 2004 yılında denetçi olarak başlayan Çakmak, 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanı olarak görev yapan Çakmak, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkan yardımcılığına getirildi.

2021 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcılığına atanan Çakmak, Temmuz 2023'te bu görevinden ayrıldı.

3 Ağustos 2023'te Atilla Benli'nin yerine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürü olarak atanan Çakmak, aynı zamanda yönetim kurulu başkan vekilliği görevini de üstlendi. Çakmak, 15 Ekim'de görevinden istifa etmişti.