SON DAKİKA... TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var! Rehine olduğu iddiası...

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından silah sesleri duyuldu.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik nedeniyle personel sığınaklara gönderildi. Bölge güvenlik çemberine alındı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Şehit ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın terör saldırısı olduğunu, şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı.



(Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri)

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

Sağlık Bakanlığı da yaralıların çevre hastanelere sevkedildiğini açıkladı.

Rehine olduğu iddiası

Tesiste çatışmanın devam ettiği ve rehine olduğu iddia edildi.

İkinci bir patlama daha oldu

Tesislerde ikinci bir patlama daha oldu. Patlama anının görüntüsü çıktı.

"Ticari araç patlatıldığı" öne sürüldü

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"TUSAŞ'a giden bir grup var. Bir ticari aracın kapının önünde patlatıldığı yönünde bilgi edindim. İçeriye girmeye çalışanlarla güvenlik arasında çatışma çıktığı söyleniyor. Çatışmanın ara ara devam ettiğini söyleyebilirim. TUSAŞ kampüsüne girmeye çalışan bir gruptan bahsediliyor."

Saldırı vardiya değişiminde gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre de saldırının vardiya değişimi sırasına meydana geldiği belirtildi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."