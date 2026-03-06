Son dakika... TÜSİAD yöneticileri davasında Orhan Turan ve Ömer Aras’a hapis cezası

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat 2025 tarihinde derneğin Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Orhan Turan, Ömer Arif Aras ve avukatları katıldı. Daha önceki celselerde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Turan ve Aras'ın 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

'Ülkenin kalkınması için yapılmış konuşmanın suç olarak gösterilmesini kabul etmiyorum'

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Aras,"'Huzurdaki yargılama konusu beyanlarım incelendiğinde suçlamaya konu bir durum olmadığı anlaşılabilir. 20 dakikalık konuşmam bağlamından koparılmıştır. Konuşma bütünüyle incelendiğinde ekonomik kalkınmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır ve tamamen iyi niyetlidir. Konuşmam güncel meselelere isim kullanmadan değinmektedir. Buradan suç üretilmeye çalışılması anlamsızdır. Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında hukukun evrensel ilkelerine aykırı bir şekilde değerlendirme yapıldığını gördük. Aynı konuşmanın TÜSİAD internet sitesinde yayımlanması ayrı bir suç olarak görülemez. 72 yıllık yaşamımda hiç mahkemeye çıkmamış bir kişi olarak, ülkenin kalkınması için yapılmış konuşmanın suç gibi gösterilmesini kabul etmiyorum " dedi.

Davada kadar çıktı

Mahkeme kararında sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmalarına karar verilirken, 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan ise beraatlerine hükmedildi. Mahkeme, verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı.