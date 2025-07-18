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Son dakika: Tutuklu olan menajer Ayşe Barım Adli Tıp’a sevk edildi!

Son dakika: Ayşe Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, ünlü menajerin dün Adli Tıp’a sevk edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Son dakika: Tutuklu olan menajer Ayşe Barım Adli Tıp’a sevk edildi!
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Son dakika... Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım dün cezaevinden Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"Sağlıksız koşullarda mücadele veriyorum” demişti

Ayşe Barım geçen hafta ilk görülen duruşmasında “162 gündür tutuklu yargılanıyorum, beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 tane ayrı hastalık teşhis edildi. Sağlıksız koşullarda mücadele veriyorum” demişti. 

Avukatı açıkladı

Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, ünlü menajerin dün Adli Tıp’a sevk edildiğini açıkladı.

22.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım’ın talebi doğrultusunda mahkeme sağlık durumunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevkini istemişti. 

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