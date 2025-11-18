Son dakika: Twitter neden çöktü, ChatGPT neden girmiyor, internette sorun mu var?

  1. Ekonomim
Son bir saattir milyonlarca kullanıcı, internette sorunlar yaşıyor. Birçok internet sitesine giriş yapılamazken, Twitter, yani X’te bunlardan biri. Ayrıca ChatGPT ve Amazon'da da sorunlar yaşanıyor. Peki internet neden gitti, X, Amazon ve ChatGPT neden girilmiyor?

Sosyal medya ve birçok internet sitesine erişim problemi yaşanıyor. Milyonlarca kişi global çapta bazı internet sitesi ve sosyal medya, oyun platformlarına erişemiyor.

Peki internete ne oldu, neden çöktü? X, Twitter neden girilmiyor, Amazon’da sorun mu var?

CHATGPT, X (TWITTER) AMAZON NEDEN GİRMİYOR?

Edinilen ilk bilgilere göre söz konusu platformların hepsi, Cloudflare sunucusundan kaynaklı erişim sorunu yaşıyor.

Cloudflare altyapısını kullanan platformlar, şu anda global çapta kesinti yaşıyor.

Downdetector verilerine göre aşağıdaki platformlara şu anda erişim sorunları yaşanıyor:

X (Twitter)
Spotify
Cloudflare
Discord
Archive of Our Own
League of Legends

 

