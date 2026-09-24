Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak,İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Bolak, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiasıyla suçlanıyor.