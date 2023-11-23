Son dakika: Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokolü' paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları "gizli protokolü" yayımladı.

“Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü” başlığı altında ıslak imzayla kayda geçirilen protokolde şu ifadeler yer aldı:



1- İçişleri Bakanlığı ve iki Bakanlık olmak üzere toplam üç bakanlık

2- Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere, görüş birliği sağlanan Bakan Yardımcılıkları (Müsteşarlıklar) Zafer Partisi’ne tahsis edilecektir.

3- Zafer Partisi’ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte karar alınacaktır.

4- Zafer Partisi’nce deruhte edilen Bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir.