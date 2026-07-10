Son dakika Ünlü şair Ahmet Telli yaşamını yitirdi
Şair ve yazar Ahmet Telli yaşamını yitirdi.
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Yazar ve şair 80 yaşındaki Ahmet Telli, Ankara'da yaşamını yitirdi.
Bir süredir tedavi gören Ahmet Telli, "Gidersen Yıkılır Bu Kent", "Çocuksun Sen", "Kalbim Unut Bu Şiiri", "Özletiyor Seni Bu Yağmurlar" ve "Aşk Bitti" şiirleriyle akıllara kazınmıştı. Sanatçının bazı şiirleri ise bestelenmişti. Şairin "Sıyrılıp Gelen" şiiri, Grup Yorum tarafından bestelenmişti.
Ahmet Telli, 1960 sonrası Türk şiirinde toplumcu gerçekçi ikinci kuşağın en özgün ve lirik seslerinden biri kabul edilen ünlü bir şair, yazar ve öğretmendir. 2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar (günümüzde Karabük) ilçesinde doğan usta şair, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 10 Temmuz 2026 tarihinde vefat etmiştir.
Sanatçının öne çıkan yaşam öyküsü, edebi üslubu ve en önemli eserleri şu şekildedir:
Hayatı ve Eğitimi
- Eğitim Hayatı: Hasanoğlan ve Kayseri Pazarören öğretmen okullarında eğitim gördü, ardından Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden mezun oldu.
- Mesleği: Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ortaokul ve liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı.
- Duruşu: Edebi kimliğinin yanı sıra yayıncılığı ve toplumsal duyarlılığı yüksek devrimci ve aydın kimliğiyle tanındı.
Edebi Üslubu
- Romantik ve başkaldırı içeren diliyle Attilâ İlhan'ın şiir çizgisine yakın bir duruş sergiledi.
- Eserlerinde hüzün ve isyanı, yalnızlık ve direnişi, aşk ile toplumsal mücadeleyi harmanlayan lirik bir dil kullandı.
- Özellikle 12 Eylül dönemi sonrasının toplumsal baskılarını, acılarını ve yalnızlığını lirik destansı bir anlatımla aktardı.
Başlıca Eserleri ve Şiir Kitapları
- Yangın Yılları (1979)
- Hüznün İsyan Olur (1979)
- Dövüşen Anlatsın (1980)
- Saklı Kalan (1981)
- Su Çürüdü (1982) (12 Eylül döneminin izlerini anlatan en önemli yapıtlarındandır)
- Belki Yine Gelirim (1984)
- Nida (2010)
- Veda Divanı
Şarkılara Dönüşen Şiirleri
Ahmet Telli'nin şiirleri dilden dile dolaşmış ve müzik dünyasında da önemli karşılık bulmuştur:
- Gidersen Yıkılır Bu Kent: Şairin en popüler ve kültleşmiş şiirlerinden biridir.
- Konuğum Ol: Yeni Türkü grubu tarafından bestelenmiş ve yorumlanmıştır.
- Hâlâ Koynumda Resmin: Onur Akın ve Yonca Lodi gibi sanatçılar tarafından seslendirilmiştir