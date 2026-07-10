Son dakika Ünlü şair Ahmet Telli yaşamını yitirdi

Ahmet Telli , 1960 sonrası Türk şiirinde toplumcu gerçekçi ikinci kuşağın en özgün ve lirik seslerinden biri kabul edilen ünlü bir şair, yazar ve öğretmendir . 2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar (günümüzde Karabük) ilçesinde doğan usta şair, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 10 Temmuz 2026 tarihinde vefat etmiştir.

Sanatçının öne çıkan yaşam öyküsü, edebi üslubu ve en önemli eserleri şu şekildedir:

Hayatı ve Eğitimi

Eğitim Hayatı: Hasanoğlan ve Kayseri Pazarören öğretmen okullarında eğitim gördü, ardından Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden mezun oldu.

Mesleği: Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ortaokul ve liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı.

Duruşu: Edebi kimliğinin yanı sıra yayıncılığı ve toplumsal duyarlılığı yüksek devrimci ve aydın kimliğiyle tanındı.

Edebi Üslubu

Romantik ve başkaldırı içeren diliyle Attilâ İlhan'ın şiir çizgisine yakın bir duruş sergiledi.

Eserlerinde hüzün ve isyanı, yalnızlık ve direnişi, aşk ile toplumsal mücadeleyi harmanlayan lirik bir dil kullandı.

Özellikle 12 Eylül dönemi sonrasının toplumsal baskılarını, acılarını ve yalnızlığını lirik destansı bir anlatımla aktardı.

Başlıca Eserleri ve Şiir Kitapları

Yangın Yılları (1979)

Hüznün İsyan Olur (1979)

Dövüşen Anlatsın (1980)

Saklı Kalan (1981)

Su Çürüdü (1982) (12 Eylül döneminin izlerini anlatan en önemli yapıtlarındandır)

Belki Yine Gelirim (1984)

Nida (2010)

Veda Divanı

Şarkılara Dönüşen Şiirleri

Ahmet Telli'nin şiirleri dilden dile dolaşmış ve müzik dünyasında da önemli karşılık bulmuştur: