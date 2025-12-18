Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı! Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli'ye yakalama kararı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

3 isme yakalama kararı

Ayrıca yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sercan Yaşar'a 'etkin pişmanlık' tahliyesi

Öte yandan tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar dün ifade vermek için adliyeye getirilmişti.

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.

Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.