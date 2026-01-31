Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal dahil 11 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonda komedyen Hasan Can Kaya, Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Youtuber Berkcan Güven ve Fırat Yayla "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.