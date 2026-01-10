Ünlülere ‘uyuşturucu’ soruşturmasında yeni operasyon: Can Yaman ve Selen Görgüzel de gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Selen Görgüzel, kısa süre önce “Survivor” yarışmasına katılmış ve elendikten sonra Türkiye’ye dönmüştü.

9 mekana baskın

Gece yarısından sonra savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri İstanbul’daki 9 ayrı gece kulübüne baskın yaptı.

Yine aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'de ve bazı eğlence mekanlarında jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de destek verdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Maslak’taki Klein Phonix adlı eğlence mekânına saat 02.30’da operasyon düzenledi.

7 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ ve ‘Fuhuş’ soruşturması kapsamında 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.