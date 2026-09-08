Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkan vekilliğini kazanan isim belli oldu

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi bugün saat 09.00’da toplandı. CHP-Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise ise Dündar Ziya Gültekin’i aday gösterdi.

Oylamanın ilk turunda 2 oy geçersiz sayıldı

İlk turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 21 oy alırken, CHP/Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların birinin Cumhur İttifakı, diğerinin ise CHP/Yeni Parti grubuna ait olduğu belirtildi.

İkinci turda Gültekin’e CHP’den 1 oy

İkinci tur oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin 22, CHP/Yeni parti adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 20 oy aldı. Bu turda CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin’e 1 oy geldi.

Üçüncü turda Gültekin’e CHP’den 2 oy

Üçüncü tur oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP/Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Bu turda CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin’e 2 oy geldi.

Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçildi

4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP/Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Dündar Ziya Gültekin oldu.

Dündar Ziya Gültekin

Ne olmuştu?

Tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan süreçte, 5 Ağustos’ta CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı ise 18 oy almıştı.

AK Parti’nin yaptığı itirazın ardından mahkeme, 25 Ağustos’ta seçimde usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmederek seçimin yenilenmesine karar verdi. 6 Eylül’de yapılan ikinci seçimde YENİ Partili ve CHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim 8 Eylül saat 09.00’a yani bugüne ertelendi.

CHP'li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki, seçimden önce tutuklanmıştı. Ayrıca seçimden kısa bir süre CHP'li 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçmişti.