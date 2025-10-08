  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü hakkında flaş karar
Takip Et

Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü hakkında flaş karar

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 ünlü ismin tamamı Adli Tıp Kurumu'nda kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü hakkında flaş karar
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan, idrar ve saç örnekleri alınan ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade vermişti.

Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen ünlüler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilmişti. Burada işlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcılara 'uyuşturucu' soruşturması: İşte gözaltı listesiÜnlü oyuncu ve şarkıcılara 'uyuşturucu' soruşturması: İşte gözaltı listesiGündem

 

Gündem
Kosova, binlerce Türk üretimi kamikaze İHA teslim aldı
Kosova, binlerce Türk üretimi kamikaze İHA teslim aldı
Çelik: SDG'nin 10 Mart anlaşmasını yerine getirmekle ilgili attığı hiçbir adım yok
Çelik: SDG'nin 10 Mart anlaşmasını yerine getirmekle ilgili attığı hiçbir adım yok
Bakan Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
Bakan Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
TBMM'den İsrail'e ortak tepki: Tezkere oybirliğiyle kabul edildi
TBMM'den İsrail'e ortak tepki: Tezkere oybirliğiyle kabul edildi
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti evde inceleme yaptı
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti evde inceleme yaptı
Yavuz Bingöl'den Bahçeli'ye bağlama hediyesi
Yavuz Bingöl'den Bahçeli'ye bağlama hediyesi