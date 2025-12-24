Uyuşturucu soruşturması: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve 2,5 saat boyunca ifade vermişti. Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından Saran, serbest bırakıldı.

Test sonuçları belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örneği alınan Saran'la ilgili Adli Tıp Kurumu'nca rapor hazırlandı.

Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.