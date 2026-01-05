Uyuşturucu soruşturması: 'Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu Doğukan Güngör gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli İzmir, Denizli ve Muğla'da 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyon sonucu 23 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu , 1 şüphelinin ise başka suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Doğukan Güngör de gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör de gözaltına alındı.

Burak Altındağ da gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Burak Altındağ da gözaltına alındı.

İşte gözaltı kararı bulunanların listesi

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ortaya çıktı. Operasyonda, oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli gözaltına alındı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.