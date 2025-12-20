Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama da yapıldı.

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, bu sabah ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Saran'a, adliyeye girişinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Saran, Adli Tıp'a sevk edildi: Saç ve kan örneği verdi

Yaklaşık 3 saat süren işlemlerin ardından Saran'ın ifadesi tamamlandı. Sadettin Saran, saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Serbest kaldı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa ifade veren Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında karar çıktı.

Sadettin Saran test sonuçlarını teslim etmesi sonrası serbest bırakıldı. Hakkında uyuşturucu soruşturması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

Adliyeden ayrılan Sadettin Saran, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda devam eden Eyüpspor - Fenerbahçe maçını takip etmek üzere yola çıktı.