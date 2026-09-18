Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu ve Sefo dahil çok sayıda ünlüye gözaltı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldığı, verilen talimatlar doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltı ve aramaların başladığı öğrenildi.

Çalışmalar kapsamında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Şarkıcı Sefo dahil 18 ünlü isme gözaltı kararı verildi. 18 ismin ikametlerinde arama ve biyolojik inceleme alınacağı öğrenildi.

18 isme gözaltı

Operasyon kapsamında gözaltı kararının yanı sıra arama ve biyolojik inceleme istenen isimler Savcılık tarafından açıklandı.

Gözaltına alınanlar şöyle:

Aras Bulut İynemli (oyuncu), Melis Sezen (oyuncu), Nilperi Şahinkaya (oyuncu), Melisa Şenolsun (oyuncu), Afra Saraçoğlu (oyuncu), Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı), Hande Demir, Hasan Şaş (eski millî futbolcu), Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi), Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu), Yeliz Yeşilçimen (manken), Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi), Anıl Durmuş (şarkıcı), Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta, Rıfat Atlı.

Savcılıktan açıklama

Öte yandan operasyon hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.