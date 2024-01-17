Uzay yolculuğu 19 Ocak'a ertelendi

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun (ABD yerel saatiyle) 18 Ocak'a ertelendiğini açıkladı.

SpaceX, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 18 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Ax-3 misyonunun ISS'ye fırlatılması için şimdi 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz. Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın yarına ertelendiğini belirtmişti.

Bakan Kacır: Hedeflenen fırlatma zamanı 19 Ocak 00.49 (Türkiye saati ile)



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ertelenmeyi X sosyal medya platformu üzerinden duyurdu.

Kaçır şu ifadeleri kullandı:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi.

Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile)

Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.

Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla…"