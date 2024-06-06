SON DAKİKA: Valilik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ifadeye çağırdı

Afyonkarahisar Valiliği, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği iddiasıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ifadesini istedi.

Yerel haber sitesi AfyonPostası'nda yer alan habere göre Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Erenler Mahallesi’nde Irak uyruklu Moussa G.'ye ait spor salonunun mühürlenmesiyle ilgili ifade vermesini talep etti.

Konuya ilişkin Köksal'a ulaşan dilekçede, Irak uyruklu Moussa G.'nin spor salonu açma talebiyle belediyeye başvurduğu, gerekli evrakları teslim ettiği ancak evrak teslimine ilişkin kendisine herhangi bir 'alındı belgesi' verilmediği belirtildi.

Moussa G.'nin süreç içerisinde uzun süre bekletildiği aktarılan dilekçede, müştekiye "İstersen ağzınla kuş tut yine de bu dükkan açılmayacak.Burcu hanım söz verdi, sözünü tutacak" denildiği öne sürüldü.

Valilik, söz konusu iddia nedeniyle Köksal'ın yazılı ifadesini istedi.

Burcu Köksal: Şahsın belediyeye ruhsat müracatı yok

Konuya ilişkin açıklama yapan Köksal, söz konusu şahsın belediyeye herhangi bir ruhsat müracatı olmadığını söyledi.

Halk TV yayınında konuşan Köksal, belediyeye yabancı uyruklu değil sadece bir Türk vatandaşının ruhsat için başvuruda bulunduğunu, aykırılık nedeniyle bu kişiye ruhsat verilmediğini belirtti.

Köksal, ifadesinin istenmesine gerekçe gösterilen Moussa G.'nin ise belediyeye herhangi bir ruhsat müracatında bulunmadığını kaydetti.