Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem (Video)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08:52'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Van’ın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

AFAD: Çevre illerde de hissedildi, olumsuz bir durum yok

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Bakan Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremin ardından olumsuz bir ihbar bulunmadığını, sahadaki tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Tuşba'da saat 08.52'de 5,2 büyüklüğündeki bir depremin meydana geldiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Van Valisi: Yapılan bir ihbar olmadı

Van Valisi Ozan Balcı da depremle ilgili şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Balcı, "Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD'a şu ana kadar yapılan bir ihbar olmadı. Arkadaşlarımız arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtarlarımız ile görüşüyoruz. Sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar, evlerinden çıktı ve kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Deprem anı kamerada

Deprem, kentte bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, depremin şiddetiyle evdeki avizelerin, mobilyaların ve mutfak eşyalarının beşik gibi sallandığı görüldü. Paniğe kapılan ev sakinleri, deprem anında dışarı çıktı.

Çocuğunu sarılarak korumaya çalıştı

Markette alışveriş yaparken depreme yakalanan kadının, çocuğuna sarılarak korumaya çalıştığı anlar ile öğrencilerin ders sırasında yaşadığı korku görüntülere yansıdı.

"2011'de büyük bir deprem yaşadığımız için korktuk"

Depremin hissedildiği Erciş ilçesinde yaşayan Ongun Şener, deprem anında evde olduklarını ve çok sallandıklarını söyledi.

Van'da 2011'de de büyük depremlerin yaşandığını anımsatan Şener, "Sarsıntı sonrasında korkuyla kendimizi dışarı atmak zorunda kaldık. İş yerlerimizi kontrole geldik. Allah bir daha büyük depremleri ülkemize yaşatmasın. Çok acılar çektik. 2011'de büyük bir deprem yaşadığımız için korktuk. Korkan çocuğum da yanıma geldi. Eşim ve çocuğumla dışarı çıktık" diye konuştu.

Deprem sırasında derste olduğunu dile getiren Furkan Akyol da "Depreme derste yakalandık. Daha önceki depremler gibi kısa süreceğini sandık ama biraz daha uzun sürdü. Ondan dolayı biraz korktuk, dışarıya çıktık. Çok şükür hiç kimsede bir sıkıntı yok. Sadece biraz korktuk." dedi.

Berken Yıldız ise "Depremde sarsıntının şiddeti artınca panikle dışarıya çıktık. Yüzeye yakın olduğu için daha şiddetli hissettik. Şiddetli bir depremdi ve korkuttu. Çok şükür geçti." ifadelerini kullandı.