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Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel ile birlikte hakkında "zincirleme şekilde rüşvet" aldıkları iddiasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenen Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı.

Haber Merkezi
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Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı
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Hür Ağababa İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında tututlandı.

Aynı soruşturmada genel müdür Süleyman Ekinci'nin Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantısı olduğu belirlenmişti Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hür Ağbaba tutuklandı.