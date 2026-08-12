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Yalova'da F-16 eğitim uçuşu sırasında düştü, pilot atlayarak kurtuldu

Yalova'da F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü, pilot atlayarak kurtuldu. Düşen F-16 uçağından kendini fırlatarak hayatta kalan pilot Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
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Yalova'da F-16 eğitim uçuşu sırasında düştü, pilot atlayarak kurtuldu
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Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde 18. Ana Jet Üssü yakınlarında askeri eğitim uçağının kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi.

Yalova'da F-16 eğitim uçuşu sırasında düştü, pilot atlayarak kurtuldu - Resim : 1

İlk bilgilere göre uçaktaki pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yalova'da F-16 eğitim uçuşu sırasında düştü, pilot atlayarak kurtuldu - Resim : 2

Kaza kırıma uğrayan F-16 uçağı alev alırken kendini fırlatarak hayatta kalmayı başaran F-16 pilotu kazanın ardından ambulansla Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedavi altına alındı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçağın Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Ceylan Filo'ya ait olduğu belirtildi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.

Olay yerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.