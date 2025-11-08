Son dakika... Yangında 6 kişi can vermişti Bakanlık çoğu müdür 7 kişiyi açığa aldı

Kocaeli Dilovası'nda parfüm dolum tesisinde meydana gelen yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR Cimer'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alındığını ifade etti.

Kimlikleri belli oldu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangında ölen 6 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin ikisinin çocuk, birinin 18 yaşında ikisinin üç çocuğu olan iki kadın olduğu öğrenildi. İşte ölenlerin isim listesi:

3 çocuk annesi Esma Dikan, 3 çocuk annesi Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18), Cansu Esatoğlu (16)

3 kişiye gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, şu açıklamayı yaptı:

"Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılmıştır. Bir Cumhuriyet Başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Faciayla ilgili aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 kişi, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kocaeli’nin Dilovası’nda meydana gelen yangınla alakalı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirilmiş olup, süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

7 kişinin açığa alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır" denildi.