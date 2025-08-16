Yangınların biri sönüp yenisi başlıyor: Çanakkale, İzmir ve Kocaeli yanıyor (Video)

İşte dakika dakika Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla ilgili son durum:

09:45 Valilik açıkladı: Karamürsel'de çıkan orman yangınının enerjisi düşürüldü

Kocaeli Valiliği, Karamürsel ilçesinde dün çıkan orman yangınının enerjisinin havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldüğünü bildirdi.

Suludere Mahallesi mevkisinde dün 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak katılıyor.

İki ambulans ve 4 UMKE aracı ile GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçları da haberleşmenin kesintisiz sağlanması için sahada bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü, alevlere havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Bu arada, dün tedbir amacıyla tahliye edilen Safiye, Suludere ve Akçat mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

09:37 Afyonkarahisar'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisindeki engebeli arazide dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, treyler ve helikopter sevk edildi.

Bodur ağaçlık alanların bulunduğu bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 150 hektar otluk ve bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

09:30 İzmir Urla'da yangın

İzmir'in Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de havadan müdahale başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün gece saat 23.19'da Kadıovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra, saat 23.29'da yapıldı.

Gece boyunca 44 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozerle yangına müdahale edilirken, günün ağarmasıyla birlikte çalışmalara 3 uçak ve 5 helikopter de katıldı.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

02:26 Çanakkale'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bayramiç Barajı civarında Üzümlü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe itfaiyesine ait 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan alevlere müdahale ediliyor.

Ekiplerin, kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini artıran alevlerin, çevredeki köylerden Güzeltepe'ye ulaşmasını engellemek için çalışması sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

"Soğutma çalışmaları devam ediyor"

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayramiç'in Üzümlü köyü mevkisinde saat 00.29'da orman yangını meydana geldiği belirtilerek, "Bayramiç ilçesi, Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

02:23 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Karamürsel'deki orman yangınıyla ilgili son açıklama

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçesinde orman yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Büyükakın, çevre illerden gelen destekle çok ciddi manada bir mücadele ekibinin oluştuğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer kurumların gönderdiği 6 uçak ve 10 helikopterle yangına müdahalelerde bulunulduğunu aktardı.

Büyükakın, yangın söndürme çalışmalarına katılan alandaki araç sayısının toplamda 163'e ulaştığını, 376 civarında da personelin hizmet verdiğini kaydetti.

Rüzgarın hala şiddetini eksiltmediğine işaret eden Büyükakın, şöyle devam etti:

"Aldığımız raporlara göre gece saat 03.00'ten sonra saatte 10-15 kilometre aralığına gerileyecek. Gün ışıdıktan sonra yine havadan da müdahaleyle birlikte inşallah kontrol altına alınacak. Şu anda yangının enerjisi düştü ama özellikle Safiye, Suludere ve Akçat'ta köye yakın kısımlarda mücadele devam ediyor köye sirayet etmemesi için. Şu anda endişe edilecek bir şey yok ama teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz de görevinin başındalar. Fedakar bir vaziyette çalışıyorlar."