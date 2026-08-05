YENİ Partili vekil Veli Ağbaba’nın abisi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. hakkında yürütülülen soruşturma kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale süreçlerine ilişkin olarak “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma” ile “İhaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla aralarında dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer ve Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de olduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

Öte yandan Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "nüfuz ticareti" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün de Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet" aldıkları iddiası gerekçe gösterilerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlemişti.